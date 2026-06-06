Фото \ Имам Хомејнинин (ризвануллаһи әлејһ) Рәббинә говушмасынын 37-ҹи илдөнүмү мүнасибәтилә кечирилән мәрасим
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислам Ингилабынын Бөјүк Баниси, Һәзрәт Имам Хомејнинин Рәбби олан Аллаһа говушмасынын 37-ҹи илдөнүмү мүнасибәтилә мәрасим кечирилиб. Имам Хомејнинин (ризвануллаһ әлејһ) зијарәтҝаһында кечирилән бу мәрасим өтән илләрә нисбәтән фәргли кечирилиб. Белә ки, бу илки мәрасим, Иранын вә Мүгавимәт Охунун мүхтәлиф шәхсијјәтләрин вә шәһид Рәһбәрин иштиракы олмадан кечирилди.
6 iyun 2026 - 10:06
Xəbər kodu: 1823090
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
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