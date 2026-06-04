Јәһудиләрин 5 һәфтәлик мәһдудијјәтләрдән сонра Әл-Әгса мәсҹидиндә чохсајлы ибадәтчи Бајрам Намазыны гылды
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Сионист режимин фәләстинлиләрә гаршы тәтбиг етдији беш һәфтәлик мәһдудијјәтләрдән вә хејли сајда ибадәтчинин иштиракынын гаршысынын алмасындан сонра тәхминән 100.000 фәләстинли Әл-Әгса мәсҹидиндә Бајрам намазына гатылыб; бу бөјүк иштирак бир даһа бу мүгәддәс мәсҹидин мүсәлманлар арасында статусуну вә фәләстинлиләрин орада ибадәт етмәк һүгугуна олан тәкидини вурғулајыб.
4 iyun 2026 - 14:29
Xəbər kodu: 1822292
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz