Гәдир-хүм бајрамынын бәзи әмәлләри

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Гәдир-хум ҝүнү шиәләрин ән бөјүк бајрамы вә Имам Әлинин (ә) вилајәтинин елан едилдији ҝүндүр; мөминләрин гүсл вермәк, оруҹ тутмаг, намаз гылмаг, нүдбә дуасыны охумаг, зијарәт етмәк, сәдәгә вермәк, таам једиздирмәк вә бир-бирләрини тәбрик етмәк кими әмәлләри јеринә јетирмәклә вилајәт немәтләринә ҝөрә шүкүр етдикләри вә Имамәт јолуна вә Әһли-Бејтин (ә) вилајәтинә, хүсусән дә Имам Әлинин (ә) вилајәтинә садиг галдыглары бир ҝүндүр.
4 iyun 2026 - 12:37
Xəbər kodu: 1822248
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
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