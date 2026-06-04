  1. Ana səhifə
  2. Мәдәнијјәт сәһифәси
  3. Гур`ани-Кәрим

Гурани-Кәримин Ғәдир Хүтбәсиндә Тәҹәллиси – Нөмрә 13 – Ғәдир-хумда Һәмд сурәсинин тәфсири

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ғәдир хүтбәсиндә Пејғәмбәр-и Әкрәм (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) Гурани-Кәрим ајәләрини изаһ едәрәк, Һәмд сурәсини вә онун мәфһумларыны имамәт вә Әһли-Бејтин (әлејһимус сәлам) мәгамы илә әлагәләндириб тәфсир етдиләр вә бу сурәни имамларын вә онларын шиәләринин һидајәт олунмаларына аид билдиләр. Сонра Мүҹадилә сурәсинин 22-ҹи ајәсинә изаһ едәрәк, һәгиги мөминләрин хүсусијјәтини Илаһи өвлијалара мәһәббәт бәсләмәкдә вә онларын дүшмәнләриндән бәраәт етмәкдә ҝөрдүләр вә иманы вилајәт илә әлагәләндирәрәк мәналы етдиләр.

4 iyun 2026 - 10:33
Xəbər kodu: 1822227
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији

Гурани-Кәримин Ғәдир Хүтбәсиндә Тәҹәллиси – Нөмрә 13 – Ғәдир-хумда Һәмд сурәсинин тәфсири

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha