Гурани-Кәримин Ғәдир Хүтбәсиндә Тәҹәллиси – Нөмрә 13 – Ғәдир-хумда Һәмд сурәсинин тәфсири

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ғәдир хүтбәсиндә Пејғәмбәр-и Әкрәм (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) Гурани-Кәрим ајәләрини изаһ едәрәк, Һәмд сурәсини вә онун мәфһумларыны имамәт вә Әһли-Бејтин (әлејһимус сәлам) мәгамы илә әлагәләндириб тәфсир етдиләр вә бу сурәни имамларын вә онларын шиәләринин һидајәт олунмаларына аид билдиләр. Сонра Мүҹадилә сурәсинин 22-ҹи ајәсинә изаһ едәрәк, һәгиги мөминләрин хүсусијјәтини Илаһи өвлијалара мәһәббәт бәсләмәкдә вә онларын дүшмәнләриндән бәраәт етмәкдә ҝөрдүләр вә иманы вилајәт илә әлагәләндирәрәк мәналы етдиләр.
4 iyun 2026 - 10:33
Xəbər kodu: 1822227
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz