Гурани-Кәримин Ғәдир Хүтбәсиндә Тәҹәллиси – Нөмрә 11 – Ниҹат јолу вилајәтә табе олмагдыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ғәдир хүтбәсиндә Пејғәмбәр-и Әкрәм (с) Мүрсәлат сурәсинин 16-19-ҹу ајәләринә истинад едәрәк, Ислам үммәтини һаггы тәкзиб едәнләрин талеји барәдә хәбәрдар етдиләр. Сонра Пејғәмбәр (с) Әмирәл-мөминин Әлинин (ә) мәгамыны вурғулајараг, Илаһи әмрләр вә һөкмләр һаггында биликләри она һәвалә етдијини билдирдиләр вә она итаәти үммәтин һидајәт вә вәһдәт јолу кими тәгдим етдиләр, вилајәт барәсиндә фикир ајрылығына дүшмәкдән хәбәрдар етдиләр.
1 iyun 2026 - 17:42
Xəbər kodu: 1821296
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
