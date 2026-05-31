Гурани-Кәримин Ғәдир Хүтбәсиндә Тәҹәллиси – Нөмрә 9 – Үммәтин ҹаһилијјәт дөврүнә гајытмасы барәдә хәбәрдарлыг
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ғәдир хүтбәсинин бир һиссәсиндә Пејғәмбәр-и Әкрәм (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) Ал-и Имран сурәсинин 144-ҹү ајәсинә ишарә едәрәк, Өз шәһадәтиндән сонра Ислам үммәтини ҹаһилијјәтә гајытмасы илә бағлы хәбәрдар етди вә һагг јолунда сабит галмағы һәгиги иман әламәти кими гијмәтләндирди. Һәзрәт, Әмирәл-мөминин Әлини (әлејһи сәлам) вә ондан сонракы имамлары сәбр, шүкр вә Илаһи һидајәтин давамлылығынын нүмунәси кими тәгдим етдиләр.
31 may 2026 - 18:43
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
