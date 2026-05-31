Гурани-Кәримин Ғәдир Хүтбәсиндә Тәҹәллиси – Нөмрә 7 – Әмирәл-мөминин Һз. Әли (ә); Әср сурәсинин тәҹәссүмү
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ғәдир хүтбәсинин бир һиссәсиндә Пејғәмбәр-и Әкрәм (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) Әср сурәсини тәфсир едәрәк, Һәзрәт Әмирәл-мөминин Әлини (әлејһи сәлам) иман, һаггы гәбул етәклик вә сәбрин камил нүмунәси кими тәгдим етди вә Ону зијандан ниҹат тапанларын мисалы адландырды. Һәмчинин Ал-и Имран сурәсинин 102-ҹи ајәсини хатырладараг, мүсәлманлары өмүрләринин сонуна гәдәр тәгваја вә Исламда сабит галмаға дәвәт етдиләр.
31 may 2026 - 18:32
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
