Гуранын Гәдир-хум хүтбәсиндә тәҹәллиси – Нөмрә: 6 - Вилајәт сајәсиндә динин камилләшмәси

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Пејғәмбәримиз (с) Гәдир хүтбәсиндә Әмирәл-мөминин Әлинин (ә) вилајәтини динин камилләшмәсинин вә илаһи немәтләрин тамамланмасынын сәбәби кими тәгдим едәрәк, Маидә сурәсинин 3-ҹү ајәсини гејд етмишдир. Даһа сонра Али-Имран сурәсинин 85-ҹи ајәсинә истинад едәрәк, Әмирәл-мөмининин (ә) вилајәтини гәбул етмәјин сајәсиндә һәгиги Исламын гәбул едилмәсини вурғуламыш вә Гәдир-хум онун илаһи миссијасынын тамамланма нөгтәси кими тәсвир етмишдир.
27 may 2026 - 15:22
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
