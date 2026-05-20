Шәһид Ајәтуллаһ Сејид Ибраһим Рәиси тарихин кечидиндә \ Фотохатирәләр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Базар ҝүнү (19 мај 2024) Сејид Ибраһим Рәиси, Хариҹи Ишләр назири Һүсејн Әмир-Әбдүллаһијан, Тәбризин ҹүмә намазы имамы Сејид Мәһәммәд Әли Али-Һашим, Шәрги Азәрбајҹан валиси Малик Рәһмәти, Президент Тәһлүкәсизлик Групунун рәһбәри Сејид Меһди Мусәви вә пилотлар вә учуш һејәти илә бирликдә Шәрги Азәрбајҹан әјаләтинин Вәрзәган бөлҝәсиндәки Тәбриз Нефт Емалы Заводуна гајыдаркән тәјјарә гәзасына уғрады вә бүтүн јолдашлары илә бирликдә јүксәк шәһидлик мәгамына чатды. Гејд едәк ки, Ајәтуллаһ Сејид Ибраһим Рәиси, 2021-ҹи илдә кечирилән 13-ҹү дөвр президент сечкиләриндә халг тәрәфиндән өлкәни идарә етмәк үчүн сечилән Иранын сәккизинҹи президенти иди.
20 may 2026 - 17:52
Source: İRNA
