Фоторепортаж \ Шәһид Имам Хаменеи һәзрәтләринин атасындан рәвајәт етдији хатирәләрн әрәбҹә нүсхәсинин тәгдимат мәрасими
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: “Һикајәт әс-Сејид” – “Рәвајәт-е Аға” китабы Ислам Ингилабынын Рәһбәри Шәһид Имам Хаменеи һәзрәтләринин атасынын һәјатына даир нәгл етдији хатирәләр китабынын әрәбҹә версијасыдыр ки, Теһран, О, һәзрәтин шәһид олдуғу мәкан јанында, Ајәтуллаһ Рза Рамзанинин чыхышы вә әрәб гонагларын иштиракы илә тәгдим олунду.
16 may 2026 - 10:16
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
