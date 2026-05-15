Һәзрәт Мәсумә (әлејһа сәлам) һәрәминда Ајәтуллаһ Бәһҹәтин вәфатынын илдөнүмү илә бағлы мәрасим - Фоторепортаж
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ајәтуллаһүл-үзма Мәһәммәд Тәги Бәһҹәтин вәфатынын 17-ҹи илдөнүмү мүнасибәти илә Һәзрәт ханым Фатимеји-Мәсумәнин (әлејһа сәлам) һәрәминин Имам Хомејни (р) адына Шәбистанында мәрасим кечирилди. Мәрасимдә алимләр, фәзиләт саһибләри, дин тәләбәләри, Гум әјаләтинин рәсмиләри вә мүхтәлиф тәбәгәләрдән олан халг нүмајәндәләри иштирак едибләр.
15 may 2026 - 14:10
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
