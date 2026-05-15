Ҹуһудларын ниҝаранчылығына сәбәб олан Урмија ҝөлүнүн ҹанланмасы \ Фоторепортаж

Хатырладаг ки, Исраил вә АБШ ҹуһуд үнсүрләри 30 ил иди ки, Ирана зәрбә ендирмәк үчүн Иран әтрафындакы өлкәләрдә тәсис етдикләри ҝүҹлү радарлар васитәси илә Иранда гураглыг јаратмышдырлар вә Урмија ҝөлү исә там гурумушду. Иран Рамазан мүһарибәси заманы бүтүн бу радарлары сырадан чыхартдыгдан сонра исә Тәбиәт өз ахарына гајытды...
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Гәрби Азәрбајҹанын губернатору вә Урмија ҝөлүнү хилас етмәк үзрә Милли Ишчи Групунун катиби Рза Рәһмани, адаларын вә вәһши тәбиәт горугларынын сон еколожи вәзијјәтини јохламаг үчүн бу су һөвзәсинә баш чәкиб.
Шәрги вә Гәрби Азәрбајҹанын Баш Әтраф Мүһит Департаментинин 8 мај 2026-ҹы ил тарихинә гејдә алдығы мәлумата ҝөрә, ҝөлүн сујунун һәҹми әввәлки илләрлә мүгајисәдә 15 дәфә артараг 250 милјон кубметрдән тәхминән 3,8 милјард кубметрә чатыб вә саһәси һазырда тәхминән 3000 квадрат километрдир.
