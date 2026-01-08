  1. Ana səhifə
Фото Репортаж | Гум әһалисинин, диндарларынын вә тиҹарәт адамларынын сон иғтишашлара етираз олараг мөһтәшәм топлантысы

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Сон иғтишашлара етираз олараг Гум әһалисинин, дини нүмајәндә һејәтләринин вә базарларын топлашмасы ахшам саатларында, Һәзрәт Зејнәб әл-Күбранын (әлејһиссалам) вәфат етдији ахшамла үст-үстә дүшәрәк, ики ајры маршрутдан башлајараг Һәзрәт Фатимә Мәсумәнин (әлејһиссалам) мүгәддәс зијарәтҝаһына доғру јүрүш шәклиндә башлады.

8 yanvar 2026 - 14:32
Xəbər kodu: 1770941
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији

Шәкил: Һәмид Абиди

