Фото Репортаж | Гум әһалисинин, диндарларынын вә тиҹарәт адамларынын сон иғтишашлара етираз олараг мөһтәшәм топлантысы
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Сон иғтишашлара етираз олараг Гум әһалисинин, дини нүмајәндә һејәтләринин вә базарларын топлашмасы ахшам саатларында, Һәзрәт Зејнәб әл-Күбранын (әлејһиссалам) вәфат етдији ахшамла үст-үстә дүшәрәк, ики ајры маршрутдан башлајараг Һәзрәт Фатимә Мәсумәнин (әлејһиссалам) мүгәддәс зијарәтҝаһына доғру јүрүш шәклиндә башлады.
8 yanvar 2026 - 14:32
Xəbər kodu: 1770941
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Шәкил: Һәмид Абиди
