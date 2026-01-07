Бура Иран дејил, бура Исраилдир! Минләрлә Һареди јәһудиси Гүдсүн күчәләринә чыхды

Гәрби Гүдсдә минләрлә ултра-ортодокс јәһуди Исраил ордусунда мәҹбури һәрби хидмәтә гаршы нүмајиш кечирди.
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Дүнән јајымланан видеода Һареди јәһудиләрин раввини Моше Чедака јәһудиләри мәҹбури һәрби хидмәтә гаршы етиразда иштирак етмәјә чағырды вә етиразда иштирак етмәјин "бөјүк бир вәзифә вә өһдәлик" олдуғуну гејд етди.
Сефард јәһуди даирәләриндә мәҹбури һәрби хидмәтә гаршы апарыҹылардан олан раввин Моше Чедака да дахил олмагла бир нечә раввинин тәкиди илә минләрлә Һареди Гүдсүн Бар-Илан күчәси әразисиндә топлашдылар. Етираз заманы нүмајишчиләр мәҹбури һәрби хидмәтә гаршы шүарлар сәсләндирдиләр.
ИСРАИЛЛИЛӘР АРАСЫНДА МӘҸБУРИ ҺӘРБИ ХИДМӘТ ҺАГГЫНДА МҮЗАКИРӘ
Һөкумәтдән истефа верән Бирләшмиш Төврат Јәһудиләринин лидери Исһаг Голдкнопф, чағырыш вәрәгәләри алмасына бахмајараг һәрби хидмәтә чағырылмајан јешива тәләбәләринә гаршы санксијаларын галдырылмасына чағырды, партија јолдашы Моше Гафни исә јешива тәләбәләрини хидмәтдән азад едән ганун тамамланмазса, март ајында бүдҹәни сахлајаҹағы илә һәдәләди. Бу тәһдид башга бир Һареди партијасы олан Шасдан да ҝәлди. Исраил медиасы исә гејд едиб ки, март ајында бүдҹәнин тәсдигләнмәмәси Исраилдә еркән сечкиләр демәкдир.
Бу арада, бу ҝүн Исраил Баш назири Бенјамин Нетанјаһунун сәдрлији илә кечирилән кабинет иҹласында мәҹбури һәрби хидмәт гануну илә бағлы мүбаһисәләр јашанды. Али Мәһкәмәнин чағырыш билдиришләри алан јешива тәләбәләри үчүн еффектив сијасәтин һазырланмасыны тәләб едән гәрарына бахмајараг, һөкумәт һеч бир тәдбир ҝөрмәјиб. Назирләр Кабинетинин иҹласындан сонра, ифрат сағчыларын нүмајәндәси олан Исраил малијјә назири Безалел Смотриҹһ, АБШ-да јерләшән Х сосиал медиа платформасында Голдкнопф-ун мөвгејини тәнгид етди.
ҺАРЕДИ ЧАҒЫРЫШЫ НӘЗӘРДӘ ТУТУЛУБ
Исраил ганунларына ҝөрә, 18 јашдан јухары һәр кәс ордуда хидмәт етмәлидир, лакин ултра-ортодокс (Һареди) јәһудиләринин хидмәтдән азад едилмәси өлкәдә узун илләрдир мүзакирә олунур.
Исраил Али Мәһкәмәси гәрара алыб ки, 25 ијун 2024-ҹү ил тарихинә Һареди кишиләрини мәҹбури һәрби хидмәтдән азад етмәк үчүн һеч бир һүгуги әсас јохдур вә ујғун оланлар һәрби хидмәтә чағырылмалыдыр.
Һөкумәтин һәрби хидмәтә чағырыша ујғун олан 80.000 Һареди кишисиндән тәхминән 24.000-нә чағырыш ҝөндәрдији вә 2025-ҹи илин ијул ајына гәдәр 2025-2026-ҹы илләрдә һәрби хидмәт үчүн "һовуз" кими тәјин олунмуш галан група әмр верәҹәји билдирилиб.
Һареди кишиләринин хидмәтдән азад едилмәси үчүн ганунвериҹилијин олмамасы сәбәбиндән Баш назир Бенјамин Нетанјаһу Һареди коалисија тәрәфдашларынын һөкумәтдән чыхдығыны елан етди вә парламент иҹласларыны бојкот етмәјә башлады.
