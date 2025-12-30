Һаҹы Гасым Мәктәбиндә Дипломатија вә Мүгавимәт Конфрансы \ Фото репортаж

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Өтән ҝүн Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назирлијинин Сијаси вә Бејнәлхалг Арашдырмалар Мәркәзиндә, Ҝенерал-лејтенант Һаҹы Гасым Сүлејманинин шәһадәтинин алтынҹы илдөнүмү мүнасибәтилә, Һаҹы Гасым Мәктәбиндә Дипломатија вә Мүгавимәт үзрә Бејнәлхалг Конфранс кечирилиб. Конфранс И.И.Р Хариҹи Ишләр Назири Сејјид Аббас Әрагчи вә бәзи јүксәк вәзифәли сијаси, дүшүнҹә мәркәзи вә академик рәсмиләрин иштиракы илә кечирилди.
30 dekabr 2025 - 17:35
