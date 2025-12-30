Ајәтуллаһ Миланинин хатирәсини анмаг үчүн кечирилән Конгресин Тәшкилат Комитәсинин үзвләри Имам Хаменеи илә ҝөрүшүбләр
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Бөјүк Ајәтуллаһ Сејид Мәһәммәд Һади Миланинин хатирәсини анмаг үчүн кечирилән Конгресин Тәшкилат Комитәсинин үзвләри Ислам Ингилабынын Али Рәһбәри Ајәтуллаһ Хаменеи илә Имам Хомејни (ридвануллаһи әлејһ) адына Һүсејнијјәдә ҝөрүшүбләр.
30 dekabr 2025 - 17:23
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Рәһбәрин Веб Сајты
