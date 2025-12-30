Иранмәрд Симфоник Оркестринин Ифа Мәрасими \ Фото Репортаж

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Бу чәршәнбә ахшамы сәһәр, Теһранын Вәһдәт Залында, Исламын шанлы команданы, Шәһид Ҝенерал-лејтенант Һаҹы Гасым Сүлејманинин хатирәсини анмаг мәгсәди илә Иранмард Симфоник Оркестринин ифа мәрасими кечирилиб. Милли кимлик, фәдакарлыг вә мәдәни һәмрәјлијин горунмасы јанашмасы илә кечирилән аным мәрасиминдә И.И.Р Мәдәнијјәт вә Ислам Иршад Назири Сејид Аббас Салеһи иштирак едиб вә нитг сөјләјибләр.
30 dekabr 2025 - 17:12
Xəbər kodu: 1768046
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Шәкил: Мәһәммәд Вәһдәти
