Фото Репортаж | Ајәтуллаһ Рамазанинин иштиракы вә чыхышы илә Тәләбә Ҝүнү гејд едилди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Мүгәддәс Гум шәһәринин Динләр вә Мәзһәбләр Университетинин Имам Муса Сәдр залында, тәләбәләрин јүксәк мәгамыны гејд етмәк вә онларын Ислам Республикасы системиндәки мүһүм миссијаларыны изаһ етмәк мәгсәдилә Үмүмдүнја Әһли-Бејт (әлејһимус-сәлам) Ассамблејасынын баш катиби Ајәтуллаһ Рамазани “Тәләбә Ҝүнү” мүнасибәти илә кечирилән Аным Мәрасиминдә чыхыш едибләр.
7 dekabr 2025 - 16:45
Xəbər kodu: 1758770
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Фото: Һади Чөһрәгани
