Фото Һесабат | "Сәһәнд 2025" Бирҝә Террорла Мүбаризә Тәлими

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Шанхај Әмәкдашлыг Тәшкилатынын "Сәһәнд 2025" адлы бирҝә террорла мүбаризә тәлими чәршәнбә ҝүнү, 03 декабр, 2025-ҹи ил тарихиндән етибарән башлајыб вә беш ҝүн (08 декабр 2025 тарухә кими) давам едәҹәк. Тәлимдә Шанхај Әмәкдашлыг Тәшкилатына үзв дөвләтләрдән вә реҝионал һәрби вә тәһлүкәсизлик тәшкилатларындан 18 јүксәк вәзифәли нүмајәндә һејәти иштирак едир. Тәлим Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун-СЕПАҺ-ын Гуру Гошунларынын ев саһиблији вә Хариҹи Ишләр Назирлији илә әмәкдашлыг чәрчивәсиндә Шәрги Азәрбајҹан әјаләтинин Шәбистәр шәһристанында кечирилир.
7 dekabr 2025 - 16:28
Xəbər kodu: 1758757
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Фото: Мәсуд Сепеһриниа
