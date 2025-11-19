Ҝөзүнүз ајдын, бу да олду. АФП: Дәмәшг- Голани вәһһаби үнсүрү Ујғур сәләфи јараглыларыны Чинә тәһвил верәҹәк
Ҹолани режиминдәки мәнбә Гәрб медиасына билдириб ки, Голани һакимијјәти Чинин ујғур азлығына мәнсуб екстремист јараглылары Пекинә тәһвил вермәји планлашдырыр.
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Франса медиа органы Суријаја силаһлы јолларла һаким кәсилмиш вәһһаби террор груплашмасынын башчысы Голани мүвәггәти һөкумәтинин хариҹи ишләр назиринин Чинә сәфәри илә әлагәдар “Һејәти Тәһриру Шам” террор груплашмасы илә мүттәфиг олан Чинин ујғур азлығына мәнсуб јараглылары Пекинә тәһвил вермәјә һазыр олдуғуну билдириб.
АФП-нин мәлуматына ҝөрә, мәнбә билдириб ки, ујғур јараглылары мәсәләси Сурија мүвәггәти һөкумәтинин хариҹи ишләр назири Әсәд әл-Шејбанинин базар ертәси ҝүнү Чинә сәфәринин ҝүндәлијиндә олмалы иди.
"Дәмәшг Чинин тәләбинә әсасән бу јараглылары бир нечә мәрһәләдә тәһвил вермәјә һазырдыр."
Адынын чәкилмәсини истәмәјән Сурија дипломатик мәнбәси дә АФП-јә билдириб: "Сурија гаршыдакы дөврдә 400-дән чох ујғур јараглысыны Чинә тәһвил вермәји планлашдырыр."
