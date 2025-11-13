  1. Ana səhifə
Фото Һесабат | Дөрдүнҹү Бејнәлхалг “Гуртулуш Јолу: Нәһҹүл-Бәлағә вә Әләви Идарәчилији” Конгресинин бағланыш мәрасими

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Дөрдүнҹү Бејнәлхалг “Гуртулуш Јолу: Нәһҹүл-Бәлағә вә Әләви Идарәчилији” Конгресинин бағланыш мәрасими дүнән ахшам, 12 нојабр 2025-ҹи ил, Исфаһан Бејнәлхалг Конфранс Мәркәзиндә Үмумдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасынын баш катиби Ајәтуллаһ Рза Рамазанинин иштиракы вә чыхышы илә баш тутду.

13 noyabr 2025 - 13:31
Xəbər kodu: 1750051
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Фото: Пежман Ҝәнҹипур

