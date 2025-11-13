Фоторепортаж | ИИР Мәһкәмә Һакимијјәтинин башчысы Һәзрәт Фатимә Мәсумәнин (сәламуллаһи әлејһа) мәзарыны зијарәт етди
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Бу сәһәр, 13 нојабр 2025-ҹи ил, ҹүмә ахшамы ҝүнү, Иран Ислам Республикасынын Мәһкәмә Һакимијјәтинин башчысы Һөҹҹәтүл-Ислам Вәл-Мүслимин Мөһсини Ежеи мүгәддәс Гум шәһәринә сәфәринин әввәлиндә илк өнҹә Һәзрәт Ханым Фатимәи Мәсумәнин (сәламуллаһи әлејһа) мүгәддәс мәзарыны вә һәрәмини зијарәт етди вә сонра Мүгәддәс Зијарәтҝаһын Хадими Ајәтуллаһ Сәиди илә ҝөрүшүб сөһбәт етди.
13 noyabr 2025 - 13:18
Xəbər kodu: 1750039
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
