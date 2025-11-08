Илк Русија гатары Иран Ислам Республикасына чатды \ ФОТО

Бу јүк гатарына ИИР вә Ирага ҝөндәрилән кағыз, селлүлоз вә диҝәр кағыз мәһсуллары дашыјан 62 әдәд 40 футлуг контејнер дахилдир.
8 noyabr 2025 - 17:08
Source: İRNA
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Бу јүк гатарына ИИР вә Ирага ҝөндәрилән кағыз, селлүлоз вә диҝәр кағыз мәһсуллары дашыјан 62 әдәд 40 футлуг контејнер дахилдир.
Бу гатар Москвадан 900 километр шималдан јола чыхыб вә Русија, Газахыстан вә Түркмәнистандан кечәрәк "Инчәбурун" сәрһәди васитәсилә Ирана дахил олду вә 12 ҝүн әрзиндә Априн гуру лиманына чатды.
Бу һадисә тәкҹә Иран вә Русија арасында тиҹарәт әлагәләринин мөһкәмләндирилмәсиндә мүһүм аддым дејил, һәм дә Иран, Русија вә гоншу Орта Асија өлкәләри арасында мүнтәзәм гатар һәрәкәтинин башланғыҹы һесаб едилир.
