Фото Һесабат | Глобал Тәкәббүрә Гаршы Милли Мүбаризә ҝүнү Абан 13 - Тәбриз

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Аллаһын Ҝүнү, 13 Абан, Иран Ислам Республикасында "Глобал Тәкәббүрә Гаршы Милли Мүбаризә Ҝүнү"-дүр. Бу ил, Һәзрәт Фатимеји Зәһранын (сәламуллаһи әлејһа) шәһадәтинин илдөнүмү илә үст-үстә дүшән Аллаһын Ҝүнү, 13 Абанда, Иранын Тәбриз шәһәриндә мүхтәлиф синфләрдән олан инсанлар " Тәкәббүрә Гаршы Бир Олаг вә Мөһкәм Олаг" шүары илә јүрүш кечирәрәк глобал һеҝемончулуға гаршы нифрәтләрини сәрҝиләмишләр.
5 noyabr 2025 - 18:36
Xəbər kodu: 1747053
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Фото: Мәсуд Сепеһриниа
