Кәрбәлада, Бејнул-һәрәмејдә Ираглы Тәләбәләрин Мәзунијјәт Мәрасими

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ираглы гыз тәләбәләрин доггузунҹу мәзунијјәт мәрасими (Бинат әл-Кәфил) Һәзрәт Әбул-Фәзл әл-Аббасын (әлејһиссалам) мүгәддәс һәрәминин јахынлығында кечирилди. Мәрасим Һәзрәти Аббасын (әлејһиссалам) мүгәддәс һәрәминдәки Әл-Кәфил Мәктәбләринин Гадынлар Шөбәси тәрәфиндән "Биз, Дүнјаны Фатимәнин (әлејһиссалам) Нуру илә Ишыгландырырыг" шүары алтында тәшкил едилди. Мәрасимдә Ирагын 14 әјаләтиндән 5000-дән чох гыз тәләбә, еләҹә дә Күвејт, Оман, Бәһрејн, Сәудијјә Әрәбистаны, Иран, Пакистан вә Ливан да дахил олмагла 7 әрәб вә Ислам өлкәсиндән 231 тәләбә иштирак етди.
2 noyabr 2025 - 11:22
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Шәкил: Самир әл-Һүсејни
