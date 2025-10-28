Фото Репортаж | Һәзрәт Зејнәбин (с.ә) мөвлуду мүнасибәтилә мүгәддәс Әләви зијарәтҝаһында мүбарәк зијафәт
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Һәзрәт Зејнәб Күбранын (сәламуллаһи әлејһа) мүбарәк мөвлуду мүнасибәтилә, Нәҹәфи Әшрәфдә, Әмирәл-мөминин Имам Әлинин (ә) сәхавәт чешмәси вә бәрәкәтли Һәрәминдә, Һәзрәт Фатимеји-Зәһра (сәламуллаһи әлејһа) адына һәјәтдә мүбарәк еһсан зијафәти тәшкил едилди.
28 oktyabr 2025 - 13:10
Xəbər kodu: 1743781
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
