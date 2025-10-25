Фото Репортаж: Ниҝеријадакы Сејјидә Хәдиҹә (Сәламуллаһи әлејһа) Мәктәбинин шаҝирдләри үчүн намазын әсаслары үзрә маарифләндириҹи курс
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ниҝеријанын Сүлејҹа шәһәриндәки Сејјидә Хәдиҹә (Сәламуллаһи әлејһа) Мәктәбинин шаҝирдләри үчүн намазын әсаслары үзрә маарифләндириҹи курс кечирилиб. Курс Шејх Јасир Әл-Вәләи тәрәфиндән тәгдим едилиб. Бу лајиһә Шејх Ибраһим Зәкзәкинин рәһбәрлик етдији Ниҝерија Ислам Һәрәкаты тәрәфиндән малијјәләшдирилиб.
