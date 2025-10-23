Фото Һесабат | Гумда кечирилән "Ислам вә Христианлыгда Етиканын Мүгајисәли Тәдгигатлары" мөвзусунда Икинҹи Бејнәлхалг Конфрансын бағланыш мәрасими
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Бу ҝүн, 23 октјабр 2025-ҹи ил, ҹүмә ахшамы ҝүнү, дүнјанын 25 өлкәсиндән елми вә дини гурумларын ҝениш иштиракы илә бәшәријјәтин "бөјүк мәнәви чөкүшү" илә мүбаризә апармаг үчүн глобал һәрәкат јаратмаг мәгсәди илә Гумдакы Ислам Тәблиғат Идарәсинин Шејх Туси залында "Ислам вә Христианлыгда Етиканын Мүгајисәли Тәдгигатлары" мөвзусунда Икинҹи Бејнәлхалг Конфрансын бағланыш мәрасими кечирилди.
23 oktyabr 2025 - 15:46
Xəbər kodu: 1742118
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Фото: Һади Чөһрәгани
