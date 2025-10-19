Венси вә Виткоф базар ертәси ишғал олунмуш Фәләстин әразиләринә сәфәр едәҹәкләр

Сионист медиасы хәбәр вериб: АБШ-ын витсе-президенти вә Трампын бөлҝә үзрә хүсуси нүмајәндәси базар ертәси ҝүнү ишғал олунмуш Фәләстин әразиләринә сәфәр едәҹәк.
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Сионист хәбәр аҝентлији Једиот Аһаронотун мәлуматына ҝөрә, АБШ-ын витсе-президенти Ҹ.Д.Венс Трампын тезликлә вәзифәјә башламасындан сонра илк сәфәрини ишғал олунмуш Фәләстин әразиләринә едәҹәји ҝөзләнилир.
Гејд олунан сионист аҝентлијин мәлуматына ҝөрә, Трампын бөлҝә үзрә хүсуси нүмајәндәси Стив Виткоф да Гәззада атәшкәс разылашмасынын нөвбәти мәрһәләсини вә ҺӘМАС-ын сахладығы исраилли әсирләрин ҹәсәдләри мәсәләсини мүзакирә етмәк үчүн бөлҝәјә сәфәр едәҹәк.
Виткофун командасы илә таныш олан рәсмиләр бунунла бағлы билдирибләр ки, о, разылашманын ҝедишатыны јахындан изләјир вә бир нечә Америка вәтәндашынын ҹәсәди дә дахил олмагла, бүтүн ҹәсәдләри ҝери гајтармагда гәрарлыдыр.
И-24 сионист медиасы бунунла бағлы хәбәр вериб: АБШ-ын витсе-президенти вә Трампын хүсуси нүмајәндәсинин реҝиона сәфәри бу һәфтәнин базар ертәси баш тутаҹаг.
