Азәрбајҹанын ахрынҹы ханымы вә XIV Рома Папасы Ватиканда ҝөрүшүбләр. Азәрбајҹан Халгынын милјардлары Ватиканда нијә күлә сөврулур?
Мүгәддәс Тахт-Таҹа сон 14 ил әрзиндә алтынҹы сәфәр етдијини хатырладан сүлалә режиминин биринҹи витсе-президент Меһрибан Әлијева бу илләр әрзиндә Азәрбајҹан Халгындан оғурланан сәрвәтләрин Ватикана ахыдылмасы сајәсиндә дөвләтләрарасы әлагәләрин чох мөһкәм тәмәл, гаршылыглы һөрмәт вә достлуг әсасында инкишаф етдијини билдириб.
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Азәрбајҹана Республикасына ганунсуз јолларла һаким кәсилмиш јәһуди күрд әсилли әлијевләр сүлалә режиминин биринҹи витсе-президенти Меһрибан Әлијева Мүгәддәс Тахт-Таҹа - Ватикана рәсми сәфәри чәрчивәсиндә илк өнҹә октјабрын 16-да Мүгәддәс Павел Базиликасынын баш кешиши кардинал Ҹејмс Һарви илә ҝөрүшүб.
Биринҹи витсе-президент бу илләр әрзиндә Ватиканда вә дүнјанын диҝәр бөлҝәләриндә католик килсәси үчүн бир сыра мүһүм лајиһәләрин бәрпасында Азәрбајҹан Халгынын милли сәрвәтләриндән оғурланараг јарадылмыш Һејдәр Әлијев Фондунун дәстәјини диггәтә чатдырараг, ҝәләҹәкдә дә бу фәалијјәти давам етдирәҹәкләрини вурғулајыб.
Бу ҝүн Мүгәддәс Комодилја катакомбаларынын ачылышында бирҝә иштирак етдикләрини дејән Азәрбајҹанын ахрынҹы ханымы Меһрибан Әлијева бунун Азәрбајҹан Халгындан оғурланан пулларла әрсә ҝәлмиш Һејдәр Әлијев Фондунун бөјүк лајиһәләриндән бири олдуғуну диггәтә чатдырараг дејиб: "Рома елә шәһәрдир ки, һәм јерин алты, һәм дә үстү демәк олар сәма алтында ачыг музејдир. Бизим фәалијјәтимиз елә гурулуб ки, бәзи лајиһәләр сона чатан кими јени лајиһәләрә старт веририк. Бу, чох давамлы әмәкдашлыгдыр вә мән ону јүксәк дәјәрләндирирәм".
Баш кешиш кардинал Ҹејмс Һарви бу ҹүр мүһүм лајиһәләри һәјата кечирдикләринә вә ҝөрүлмүш ишләрә ҝөрә Мүгәддәс Тахт-Таҹ адындан әлијевләр сүлалә дөвләтинә вә Азәрбајҹан Халгындан оғурланмыш сәрвәтләрлә әрсәјә ҝәлмиш Һејдәр Әлијев Фондуна тәшәккүрүнү билдириб.
Азәрбајҹан Халгындан оғурланан сәрвәтләрлә әрсәјә ҝәлмиш Һејдәр Әлијев Фондунун Мүгәддәс Павел Базиликасынын өртүкләринин бәрпасында иштирак етдијини вурғулајан баш кешиш бу ишин баша чатдырылмасында хејли зәһмәт чәкилдијини сөјләјиб. О, Ромаја ҝәлән зәвварларын сајыны нәзәрә алараг, һәмин базиликада тәһлүкәсизлијин тәмин едилмәси үчүн әлијевләр сүлалә режиминин дәстәји илә ҝөрүлмүш ишләрин мүстәсна әһәмијјәтә малик олдуғуну билдириб.
Сонра Мүгәддәс Павел Базиликасынын баш кешиши кардинал Ҹејмс Һарвијә хатирә һәдијјәси тәгдим олунуб.
Оғурлуг пулларла Ватиканда сәфәрдә олан Азәрбајҹанын ахрынҹы ханымы октјабрын 17-дә исә Рома Папасы XIV Лео илә ҝөрүшүб.
Меһрибан Әлијева вә Рома Папасы XIV Лео Азәрбајҹан илә Ватикан арасында икитәрәфли мүнасибәтләрин инкишафы мәсәләләрини мүзакирә едибләр.
Ҝөрүшдә Азәрбајҹанда Мүгәддәс Тахт-Таҹ Католик Килсәсинин фәалијјәти, о ҹүмләдән икинҹи католик килсәсинин тикинтиси үчүн апарылан һазырлыг ишләри барәдә мәлумат верилиб.
"Папа сүлалә режимин биринҹи витсе-президентә миннәтдарлығыны билдириб, әлагәләрин бир нечә ил әввәл Меһрибан Әлијеванын ирәли сүрдүјү тәшәббүсләр сајәсиндә әһәмијјәтли дәрәҹәдә инкишаф етдијини дејиб", - бу барәдә Азәрбајҹанын ахрынҹы ханымынын ачыгламасында билдириб.
