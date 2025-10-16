Чехијанын Ирагдакы сәфири Һз. Әбүлфәзлил Аббасын (әлејһи сәлам) Һәрәминин лајиһәләрини вә мемарлыг инкишафыны јүксәк гијмәтләндириб \ ФОТО
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Чехијанын Ирагдакы сәфири ҹәнаб Јан Шнаидов Һз. Әбүлфәзлил Аббасын (әлејһи сәлам) мүгәддәс Һәрәминин лајиһәләрини вә онларын шәһәрсалма ишләрини јүксәк гијмәтләндириб. Ҹәнаб Шнаидов “О, Әл-Аббас (ә) зијарәтҝаһында ҝөрдүкләри јенидәнгурма вә инкишафдан һејран олдуғуну” дилә ҝәтириб вә “Чехијанын Ираг вә онун мүгәддәс зијарәтҝаһлары илә әмәкдашлығы ҝенишләндирмәкдә мараглы олдуғуна” ишарә едиб. О әлавә едиб ки, “мүгәддәс зијарәтҝаһын университетләр, мәктәбләр вә диҝәр лајиһәләри кејфијјәтинә вә ҹиддилијинә ҝөрә тәрифә лајигдир” вә “өлкәсинин бу лајиһәләрин һазырланмасында тәрәфдашлыг етмәсини арзулајыр”.
16 oktyabr 2025 - 16:44
Xəbər kodu: 1739340
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
