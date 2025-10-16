Фото Репортаж: Пакистанын Шиә Үләма Шурасы дашгынлара мәруз галмыш јүзләрлә аиләјә көмәк етди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әлламә Сејид Саҹид Әли Нәгвинин рәһбәрлик етдији Пакистан Шиә Үләма Шурасынын һуманитар јардымы Пакистанда баш вермиш сон дашгынлар заманы уҹгар бөлҝәләрдә зәрәр чәкән јүзләрлә аиләјә чатдырылыб. Зәрури ләвазимат вә чадырларын дахил олдуғу бу һуманитар јардым дини вә мәзһәбиндән асылы олмајараг бир нечә һәфтәдир давам едир, мүхтәлиф Шиә груплары јардым ишләриндә фәал иштирак едир.
16 oktyabr 2025 - 16:16
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
