Фото Репортаж | Һәзрәт Мәсумәнин (ә) һәрәминдә Сејјид Һәсән Нәсруллаһын шәһадәтинин биринҹи илдөнүмү илә әлагәдар мәрасими
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Сејјид Һәсән Нәсруллаһын шәһадәтинин биринҹи илдөнүмү ҝүнү Һәзрәт Фатимәји Мәсумәнин (әлрјһа сәлам) һәрәминдә Имам Хомејни (Ризвануллаһи әлејһ) адына Шәбистанда кечирилди. Мәрасимдә Али Рәһбәрин дәфтәрханасы вә Елми Һөвзәләрин мүәссисәләри адындан Ајәтуллаһ Һатәми ҹәнаблары чыхыш едибләр.
30 sentyabr 2025 - 15:40
Xəbər kodu: 1733288
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Фото: Һәмид Абиди
