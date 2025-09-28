Әсрарәнҝиз Каспи Һиркан Гарышыг Мешәләри. Нәмәкабрудда һәјәҹан зирвәси \ ФОТО

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ҹаспиан Һјрҹаниан михед форестс- Каспи Һиркан Гарышыг Мешәләри Аллаһ Тәаланын Азәрбајҹан Республикасынын Талыш Бөлҝәсиндән тутмуш Иран Ислам Республикасынын Ҝилан, Әрдәбил, Мазандаран вә Ҝүлүстан әјаләтләринә бәхш етдији, зәнҝин тәбиәтә малик олан, дүнјада мисли олмајан гијмәтли бир немәтләрдән биридир... Мазандаран әјаләтиндәки Нәмәкабруд туризм комплекси дә Каспи Һиркан Гарышыг Мешәләриндә јерләшир. Иранын илк “һүндүрлүкдән тулланма” комплекси вә һәмчинин өлкәнин шималында илк һүндүрлүкдән тулланма аттраксион платформасы (Ҝ-Мах) бу комплексдә ачылыб. Комплексин ишә салынмасы өлкәнин шималында идман туризмини инкишаф етдирмәклә јанашы, Иранда мараглы вә маҹәралы идман һәвәскарлары үчүн јени вә фәргли тәҹрүбәјә јол ачаҹаг.
28 sentyabr 2025 - 11:17
