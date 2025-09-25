Әсрарәнҝиз Каспи Һиркан Гарышыг Мешәләри. Ҝүлүстан әјаләти \ ФОТО

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ҹаспиан Һјрҹаниан михед форестс- Каспи Һиркан Гарышыг Мешәләри Аллаһ Тәаланын Азәрбајҹан республикасынын Талыш Бөлҝәсиндән тутмуш Иран Ислам Республикасынын Ҝилан, Әрдәбил, Мазандаран вә Ҝүлүстан әјаләтләринә бәхш етдији, зәнҝин тәбиәтә малик олан, дүнјада мисли олмајан гијмәтли бир немәтдир... Бу әразиләр, сәрин һава, ағаҹларын көлҝәси вә ҝөзәл мәнзәрәләри илә туристләр үчүн ҹазибәдар бир мәкан олараг диггәт чәкир... Фотоларда Ҝүлүстан вилајәтинин мешә вә дағларыны, һәмчинин тәбиәтини ҝөрүрсүнүз.
25 sentyabr 2025 - 15:46
Xəbər kodu: 1731356
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz