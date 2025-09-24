Ҝүрҹүстанда “Бабул Һәваиҹ” Мәсҹидинин ачылыш мәрасими – ФОТО

Тәдбирдә иштирак едәнләр арасында һәмчинин Гәрби Ҝүрҹүстан мүфтисинин Тбилиси нүмајәндәси Һаҹы Иаго Беридзе, дин хадимләри Һаҹы Намиг Һүсејнов, Һаҹы Нијази Әмирханов, Һаҹы Ифрәт Әһмәдов, Һаҹы Һүмбәт Гулијев, Һаҹы Ширхан Чобанов вә диҝәрләри олуб.
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ҝүрҹүстанын мүхтәлиф бөлҝәләриндән дөвләт рәсмиләри, дин хадимләри, дипломатик корпус нүмајәндәләри вә иҹтимаијјәтин иштиракы илә әсаслы тәмирдән сонра Мсхетанын Мсхалдиди кәндинин “Бабул Һәваиҹ” мәсҹидинин ачылыш мәрасими кечирилиб.
Az.shafaqna.com хәбәр верир ки, мәрасим Гурани-Кәрим тилавәти илә башлајыб. Мүбарәк ајәләри Һаҹы Раһид Кәримов охујуб. Ардынҹа тәдбирин апарыҹысы Исак Новрузов гонаглары саламлајыб.
Мәсҹидин ахунду Һүсејн Шаһвердов чыхыш едәрәк гонаглары саламлајыб вә бәрпа просеси барәдә мәлумат вериб.
Бүтүн Ҝүрҹүстан Мүсәлманлары Идарәсинин Шејхи Һаҹы Фаиг Нәбијев ҝениш чыхыш едәрәк билдириб ки, мәсҹидләрин бәрпасы Ҝүрҹүстанда дини дәјәрләрә, мултикултурал әнәнәләрә вә толерантлыг мүһитинә ҝөстәрилән диггәтин бариз нүмунәсидир. Шејх вурғулајыб ки, мәсҹидләр јалныз ибадәт јери дејил, һәм дә ҝәнҹ нәслин сағлам дини тәрбијәсиндә, вәтәнпәрвәрлик руһунда формалашмасында вә милли-мәнәви дәјәрләрин горунмасында мүһүм рол ојнајыр.
Мәрасимдә һәмчинин мүфти Етибар Еминов, Дини Гурумларла Иш үзрә Дөвләт Аҝентлијинин Дин үзрә Стратежи Арашдырмалар, Тәһлил вә Реҝионал Хидмәтинин рәһбәри Нино Чавчавадзе, Азәрбајҹан сәфирлијиндән Ҹавид Маһаррамов, Иран сәфирлијиндән Др. Али Гурбани, Түркијә сәфирлијинин дини мүшавири Маһмуд Ҝөл, иш адамы Әлихан Гулијев, дин хадимләри Һаҹы Рамин Иҝидов вә Һаҹы Јасин Әлијев, кәнд нүмајәндәси Сабир Аллаһвердов, Ағсаггаллар Шурасынын сәдр мүавини Һаҹы Мајак Немәтов чыхыш едибләр.
Тәдбирдә иштирак едәнләр арасында һәмчинин Гәрби Ҝүрҹүстан мүфтисинин Тбилиси нүмајәндәси Һаҹы Иаго Беридзе, дин хадимләри Һаҹы Намиг Һүсејнов, Һаҹы Нијази Әмирханов, Һаҹы Ифрәт Әһмәдов, Һаҹы Һүмбәт Гулијев, Һаҹы Ширхан Чобанов вә диҝәрләри олуб.
Тәдбирин биринҹи һиссәсинин сонунда өлкәјә вә бүтүн дүнјаја сүлһ вә әмин-аманлыг арзуланыб.
Тәдбирин икинҹи һиссәсиндә еһсан сүфрәси тәшкил олунуб.
Sizin rəyiniz