Фото Репортаж | "Гәззанын сәси" Халг Гәрарҝаһынын (Мәсире-Сәмуд)- "Дөзүм Јолу" адлы мәтбуат конфрансы
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Гумда, Ислам тәлими бахымындан мүһарибә вә тәтбиг едилән сүлһү арашдыран силсилә иҹласларын давамы олараг “Гәззәнин Сәси” Халг Гәрарҝаһынын (Мәсире-Сәмуд)- “Дөзүм Јолу” адлы мәтбуат конфрансы, Раса Хәбәр Аҝентлијинин Шәһид Деһгани залында, кечирилди.
22 sentyabr 2025 - 12:09
Xəbər kodu: 1729768
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Фото: Муһәммәд Меһди Закери
