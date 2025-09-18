Фото Репортаж | Фашист Исраилин тәзјиги илә Шималдан Ҹәнуба көч едән Гәззалылар

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Гансыз Исраил террорчулары Гәзза золағынын шимал бөлҝәләринә шиддәтли һүҹумлары вә мәҹбури тәхлијә хәбәрдарлығы етмәсиндән сонра бөлҝәдә јени мәҹбури көч далғасы башлајыб. Минләрлә фәләстинли азсајлы шәхси әшјалары илә Гәззанын ҹәнубуна Рәшид күчәси илә машынла вә ја пијада һәрәкәт едир. Бу күтләви јердәјишмә шәһәр инфраструктурунун ҹидди шәкилдә зәдәләндији вә әразидә һуманитар вәзијјәтин критик олдуғу билдирилән бир вәзијјәтдә баш верир. Јерли мәнбәләр чыхыш јолларында издиһамын чох олдуғуну вә әсас васитәләрин чатышмадығыны билдирир.
18 sentyabr 2025 - 13:36
Xəbər kodu: 1728455
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
