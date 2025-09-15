Фото Репортаж | Һәзрәт Фатимеји Мәсумәнин (сәламуллаһи әлејһа) һәрәминин гуллугчуларынын хүтбә охума мәрасими
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Һәзрәт Фатимеји Мәсумәнин (сәламуллаһи әлејһа) Гум шәһәринә ҝәлишинин илдөнүмү әрәфәсиндә, бу ҝүн, базар ертәси, Һәзрәт Фатимеји Мәсумәнин (сәламуллаһи әлејһа) һәрәминин гуллугчулары тәрәфиндән Имам Хомејни (ризвануллаһи тәала) адына Шәбистанда хүтбә охунмасы мәрасими кечирилиб.
15 sentyabr 2025 - 17:18
Xəbər kodu: 1727239
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Фото: Һәмид Абеди
Sizin rəyiniz