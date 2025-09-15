Хәбәр Фото | Пакистан Ваһид Үммәт Партијасынын сәдри АБНА Хәбәр Аҝентлијини зијарәт едиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Пакистан Ваһид Үммәт Партијасынын сәдри, Үмумдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасынын Баш Ассамблејасынын үзвү Һүҹҹәтүл-Ислам Вәл-Муслимин Мәһәммәд Әмин Шәһиди АБНА Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлијинин редаксијасында олуб вә аҝентлијин фәалијјәти илә бағлы мәлуматландырылыб. Даһа сонра Һөҹҹәтүл-Ислам Шәһиди, АБНА Хәбәр Аҝентлијинин иҹрачы директору Һәсән Сәдраи Арифи илә ҝөрүш кечириб, мүхтәлиф саһәләрдә гаршылыглы имканларын вә синержинин фајдалары әтрафында мүзакирәләр апарыб.
15 sentyabr 2025 - 16:55
Xəbər kodu: 1727230
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Фото: Мәһәммәд Меһди Закири
