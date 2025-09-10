Фото Репортаж | Гумда Һз. Пејғәмбәрин (с) вә Имам Садигин (ә) мөвлудунда руһаниләр Әммамә илә тәлтиф едилдиләр
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Исламын әзиз Пејғәмбәри Һәзрәт Мәһәммәд (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) вә Һәзрәт Имам Ҹәфәр Садигин (әлејһи сәлам) Милад Бајрамларында бу ҝүн, чәршәнбә, 10 сентјабр 2025-ҹи илдә Ајәтуллаһ Мәкарим Ширази вә Ајәтуллаһ Фазил Ләнкәранинин офисләриндә дин лминин тәләбәләри мүгәддәс Әммамә илә тәлтиф олунублар.
10 sentyabr 2025 - 17:01
Xəbər kodu: 1725646
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Фото: Һәмид Абеди
Sizin rəyiniz