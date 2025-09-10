Фото Репортаж | Имам Хомејни (р.ә) Һүсејнијјәсиндә Һәзрәт Пејғәмбәрин (с) вә Имам Садигин (ә) Милад Бајрамлары
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Сонунҹу Пејғәмбәр Һәзрәти Муһәммәд Мустафанын (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) вә Имам Садигин (әлејһи сәлам) мөвлудларынын илдөнүмү илә јанашы, бу ҝүн сәһәр саатларында Имам Хомејни Һүсејнијјәсиндә өлкәнин мүхтәлиф јерләриндән тәшриф ҝәтирмиш 12 ҝүн давам едән мүһарибәнин бир груп шәһид аиләси, бејнәлхалг вәһдәт конфрансын гонаглары, иштирак едибләр.
10 sentyabr 2025 - 16:37
Xəbər kodu: 1725628
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
