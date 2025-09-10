Фото Репортаж | Теһран 39-ҹу Бејнәлхалг Ислам Вәһдәт Конфрансы Гонагларынын үзләриндә әкс олан емпатија
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Теһран 39-ҹу Бејнәлхалг Ислам Вәһдәти Конфрансы чәрчивәсиндә һәмрәјлик долу бир атмосфердә гонагларын галыҹы кадрлары гејдә алыныб. Бу ҝөрүнтүләр, гејд олунан бөјүк топлантынын иштиракчылары арасында јајылан дәрин сүлһ вә үмуми үмиди ифадә едир. Һәр бахыш вә һәр үз ифадәси гәлбләрин әлагәсинин вә динләри јахынлашдырмаг, сүлһ вә анлашмаја әсасланан ҝәләҹәк гурмаг үчүн мөһкәм әзмин һекајәсидир. Бу фотолар бүтүн дүнја мүсәлманларынын ваһидлијиндән ирәли ҝәлән дахили бирлијин вә сүлһүн парлаг символудур.
10 sentyabr 2025 - 16:00
Xəbər kodu: 1725608
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Foto: Hüseyn Yar-Əhmədi
