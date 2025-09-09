Фото Репортаж | Теһран, 39-ҹу Бејнәлхалг Ислам Бирлији Конфрансы

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: 39-ҹу Бејнәлхалг Ислам Бирлији Конфрансы Теһранда, Зирвә залында, Президент Мәсуд Пезешкиан вә Ислам Дүнјасынын бир груп алиминин иштиракы илә ишә башлајыб. Конфрансда 80-дән чох бејнәлхалг вә 210 јерли гонаг иштирак едир. Һәмчинин, тәгдим олунмуш 392 мәрузәдән 148-и конфрансда тәгдимат үчүн гәбул едилмишдир. Бу конфранс 08-10 сентјабр тарихләриндә Үмумдүнја Ислам Мәзһәбләринин Јахынлығы Форумунун һимајәси алтында “Рәһмәт Пејғәмбәри вә Ваһид Үммәт” шүары илә 3 ҝүн давам едәҹәк.
9 sentyabr 2025 - 20:54
Xəbər kodu: 1725473
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
