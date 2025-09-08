Фото Репортаж | Салман Фарси адына Икинҹи Милли Конгресинин бағланыш мәрасими

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Һәзрәт Пејғәмбәрин (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) мөвлудунун 1500-ҹү илдөнүмү илә ејни вахтда, шәнбә ҝүнү, Елми Һөвзәләрин вә университетләрин рәсмиләри вә профессорларынын иштиракы, еләҹә дә Ајәтуллаһ Һүсејни Бушәһринин чыхышы илә Исфәнын Таҹирләр Отағынын конфранс залында Салман Фарси адына Икинҹи Милли Конгресинин бағланыш мәрасими кечирилиб.
8 sentyabr 2025 - 12:16
Xəbər kodu: 1724864
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Фото: Пежман Ҝәнҹипур
