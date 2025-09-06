Фото Репортаж | “Биз Һүсејн (ә) Өвладларыјыг” Икинҹи Бејнәлхалг Медиа Тәдбиринин Бағланыш Мәрасими

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: “Биз Һүсејн (ә) Өвладларыјыг” икинҹи бејнәлхалг медиа тәдбиринин бағланыш мәрасими, ҹүмә ахшамы, 04 сентјабр 2025-ҹи ил, дүнјанын 9 өлкәсинин сәнәтчиләр, фотографлар вә медиа фәалларынын иштиракы илә Гумда, Имам Меһди (ә) Јардымчылар Комплексиндә кечирилди. Мәрасимдә Имам Һүсејнин (ә) тәлимләриндән һәјат тәрзи үчүн истифадә едилмәси, мүгавимәтин әһәмијјәти, иҹтимаи бирлик вә Әрбәинин глобал шәкилдә тәмсил олунмасында медианын ролу вурғуланыб.
6 sentyabr 2025 - 11:28
Xəbər kodu: 1724002
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Фото: Һәмид Абеди
