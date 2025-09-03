Фото Репортаж: Гум Елми Һөвзәси тәләбәләринин Имам Меһди (Ә.Ҹ.) илә бејәтләринин тәзәләнмәси мәрасими
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Гум Елми Һөвзәсинин тәләбәләри Һәзрәт Бәгијјәтуллаһ әл-Әзәм (ә.ҹ.), Имам Саһибәз-Заман (Аллаһ Онун шәрәфли зүһуруну тезләшдирсин) илә бејәтләрини тәзәләјибләр. Милади тәгвими илә 2 сентјабр 2025-ҹи ил, чәршәнбә ахшамы, Мүгәддәс Ҹәмкәран Мәсҹидиндә, кечирилән Имам Заманла Бејәтин Тәзәләнмә мәрасиминдә, Үмумдүнја Әһли-Бејт Ассамблејасынын Али Шурасынын Али үзвү Ајәтуллаһ Әракинин иштиракы илә јанашы бир груп тәләбәләрин Әммамә илә тәлтиф олунма мәрасими дә кечирилди.
3 sentyabr 2025 - 18:22
Xəbər kodu: 1723243
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz