Хәбәр Фото | Арҝентинанын пајтахтында Фәләстин тәрәфдарларынын күтләви анти-сионист нүмајиши

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Минләрлә Арҝентина вәтәндашы Фәләстинин мәзлум халгына дәстәкләрини ифадә етмәк үчүн өлкәнин пајтахты Буенос-Ајресдә күтләви анти-сионист јүрүш кечирибләр. Әлләриндә Фәләстин бајраглары вә шүарлар сәсләндирән иштиракчылар Арҝентина һөкумәтини вә президентини фашист Исраил режимилә әлагәләри кәсмәјә чағырыблар. Полис вәһшилик едәрәк динҹ нүмајишчиләрә зәдә јетириб вә бир сыра етиразчыны һәбс едиб.
1 sentyabr 2025 - 14:08
Xəbər kodu: 1722574
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
