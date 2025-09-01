Фото Хәбәр | 73 јашлы фәләстинли гадын Әл-Мәваси дүшәрҝәсиндә Гур`ан тәлимини кечир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Хан Јунисдәки евиндән дидәрҝин дүшмүш 73 јашлы фәләстинли гадын Сәдијјә Сабиһи Гәзза золағынын ҹәнубундакы Әл-Мәваси гачгын дүшәрҝәсиндә ушаглара вә јенијетмә гызлара Гуран өјрәдир. Чәтин јашајыш шәраитинә вә мәһдуд имканлара бахмајараг, ханым Сабиһи чадырынын бир һиссәсини Гуран синфинә чевириб вә тәләбәләринә һәр ҝүн Гуран ајәләрини өјрәниб әзбәрләмәјә көмәк едир.
1 sentyabr 2025 - 13:57
Xəbər kodu: 1722571
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
