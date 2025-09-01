Фоторепортаж: Африкалы Зијарәтчиләр Самиррада Имам Һәсән әл-Әскәринин (әлејһиссалам) шәһадәти илә бағлы әзадарлара хидмәт ҝөстәрир
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Сәлаһәддин әјаләтинин Самарра шәһәри Африка өлкәләриндән ҝәлән зијарәтчиләрин әзадарлара хидмәтдә иштиракынын шаһиди олуб. 18 Африка өлкәсиндән ҝәлмиш зијарәтчиләр Имам Һәсән Әл-Әскәринин (әлејһиссалам) шәһадәтинин илдөнүмүндә зијарәтчиләрә хидмәт ҝөстәрмишләр.
1 sentyabr 2025 - 13:47
Xəbər kodu: 1722567
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
